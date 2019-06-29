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رياضة

"الكاف" يعلن رجل مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا فى الأمم الإفريقية

السبت 29/يونيو/2019 - 12:55 ص
الكاف يعلن رجل مباراة
"الكاف" يعلن رجل مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا فى الأمم الإفر
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن هوية الفائز بجائزة رجل مباراة، بين منتخبي جنوب إفريقيا وناميبيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفازت جنوب إفريقيا بهدف دون رد في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة.

ووفقًا للحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فاز لاعب منتخب جنوب إفريقيا "بيرسي تاو" بجائزة رجل المباراة.

وقدم "تاو" أداءً مميزًا في تلك المباراة وصنع هدف فوز منتخب بلاده.

وبهذه النتيجة تحصد جنوب إفريقيا أول ثلاث نقاط لها في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتحتل المركز الثالث ويتبقى لها المبارة المصيرية مع منتخب الكوت ديفوار الذي برصيد 3 نقاط، وهذه المبارة ستحد صاحب المركز الثاني خلف المغرب المتصدر.

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