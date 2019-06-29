اتحاد جدة يعلن رحيل باجندوح

قرر مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي تقديم الشكر للاعبه جمال باجندوح وعدم التجديد له.



ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا قال فيه: "قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الشكر للاعب جمال باجندوح، على ما قدمه لخدمة النادي في السنوات الماضية".



وأوضح النادي أن وكيل اللاعب أخطر الإدارة برغبة باجندوح في الرحيل عن صفوف الفريق.



ودافع باجندوح عن شعار اتحاد جدة في 130 مباراة لم يسجل خلالها سوى هدفين فقط وصنع 3 أهداف بحكم موقعه في وسط الملعب.



يذكر أن اتحاد جدة أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة.