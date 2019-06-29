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رياضة

تقارير تكشف عن مدرب الهلال السعودى المقبل

السبت 29/يونيو/2019 - 12:34 ص
تقارير تكشف عن مدرب
تقارير تكشف عن مدرب الهلال السعودى المقبل
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أكدت تقارير أن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو بات قريبا من قيادة الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة، بعدما فسخ عقده مع باوك سالونيكا اليوناني.

ووفقًا لصحيفة "Digi Sport" الرومانية فإن لوسيسكو طالب بفسخ عقده مع باوك بعد تلقيه عرضًا من أحد كبار الأندية السعودية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن المدرب الروماني من المستحيل أن يرفض العرض المقدم له من جانب النادي السعودي، حيث سيحصل على راتب سنوي قدره 4 ملايين يورو.

وكان رازفان مدد عقده منذ عدة أشهر مع باوك، إلا أنه أخبر إدارة النادي برغبته في شراء المتبقي من عقده المقرر أن ينتهي عام 2020.

ويعتقد لوسيسكو، وفقا للصحيفة، أنه وصل إلى أقصى طموحاته مع باوك، حيث توج معه بطلًا للدوري اليوناني بعد غياب 34 عامًا.

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