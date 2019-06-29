جنوب إفريقيا تحتفظ بآمالها فى بلوغ ثمن نهائى

حقق المنتخب الجنوب أفريقي فوزا غاليا على حساب نظيره الناميبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في هذه النسخة.



وبتلك النتيجة رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 3 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة بالتساوي مع كوت ديفوار، خلف المغرب المتصدر بـ6 نقاط، بينما يتذيل المنتخب الناميبي المجموعة ليودع رسميا البطولة الإفريقية.



وسجل هدف المباراة الوحيد بونغاني زونجو في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة، ليمنح منتخب بلاده فوزا غاليا.



ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المغربي، الإثنين المقبل، في ثالث جولات المجموعة الرابعة.