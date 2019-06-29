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رياضة

أمريكا تضرب موعدا مع إنجلترا فى نصف نهائى مونديال السيدات

السبت 29/يونيو/2019 - 12:31 ص
أمريكا تضرب موعدا
أمريكا تضرب موعدا مع إنجلترا فى نصف نهائى مونديال السيدات
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تأهل منتخب أمريكا لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات عقب فوزه على فرنسا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في إطار منافسات ربع نهائي المسابقة.

وضرب المنتخب الأمريكي موعدا مع نظيره الإنجليزي في نصف نهائي البطولة، الثلاثاء المقبل.

وافتتحت رابينو التسجيل في الدقيقة الخامسة من ركلة حرة من جهة اليسار.

وبعد الاستراحة تماسك المنتخب الأمريكي أمام ضغط منافسه الفرنسي، قبل أن تضاعف رابينو (33 عاما) الغلة في الدقيقة 65، بإنهاء رائع لهجمة بعد تمريرة عرضية منخفضة من جهة اليمين عبر توبين هيث.

وعادت فرنسا للمباراة بهدف سجلته ويندي رينار من ضربة رأس في الدقيقة 81، ومع مؤازرة 45 ألف متفرج لصاحبة الضيافة ضغطت فرنسا لإدراك التعادل لكن الولايات المتحدة تماسكت لتبلغ قبل النهائي.

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