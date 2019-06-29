نيوكاسل يقترب من تعيين خليفة بينيتيز

انضم مرشح جديد لخلافة الإسباني رافائيل بينيتيز في تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قبل انطلاق الموسم المقبل، حيث بات سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي الأقرب لقيادة الفريق.



وقرر "بينيتيز" الرحيل عن ملعب "سانت جيمس بارك" بعد فشل الإدارة في التوصل لاتفاق معه، بشأن تمديد التعاقد بين الطرفين بنهاية الموسم الماضي.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة نيوكاسل دخلت في محادثات جادة مع كونسيساو، للتوصل معه لاتفاق يقضي بتوليه المهمة في الموسم الجديد.



وأشار المصدر إلى اقتراب المدرب البرتغالي من تولي المهمة، التي رشح لها مواطنه جوزيه مورينيو والإيطالي كلاوديو رانييري.



ويتولى كونسيساو تدريب بورتو منذ عام 2017، بعدما خلف المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني الحالي لفريق ولفرهامبتون الإنجليزي.