"التموين": افتتاح 4500 منفذ ضمن مشروع جمعيتى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع جمعيتي للشباب بدأ منذ عام 2016، وتم انطلاق المرحلة الأولى بافتتاح 300 منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن كل منفذ يوفر 3 فرص عمل مباشرة، و5 غير مباشرة.



وأضافت الوزارة، أن جميع السلع متوفرة في منافذ مشروع جمعيتي بأسعار مناسبة وبجودة عالية من أجل التيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية شملت ألف منفذ، ومستهدف في المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء من المعاينات الخاصة بها 1500 منفذ على مستوى الجمهورية.



وحددت الوزارة شروطًا للمشروع، منها ألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وألا يقل مساحة المكان المقترح عن 30 مترًا، وتم تخفيضها إلى 28 مترًا بناء على اقتراحات الشباب.



وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، والمشرف على مشروع جمعيتي، إنه تم افتتاح أكثر من 4500 منفذ على مستوى الجمهورية، والهدف من ذلك أن يكون لدينا أكبر عدد من مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المشروع وفر فرص عمل كثيرة للشباب من مختلف المحافظات.