السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

منوعات

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

السبت 29/يونيو/2019 - 12:13 ص
بكتيريا الليستيريا
بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة
وكالات
طباعة
تتسبب بكتيريا الليستيريا، التي تنتقل إلى الإنسان من الطعام أو الماء أو التربة، في إصابته بالتسمم، ويصل الأمر إلى حد تهديد الحياة لدى حديثي الولادة.

وظل البحث عن كيفية تمكن هذه البكتيريا من جهاز المناعة، إلى أن تمكن باحثو جامعة ييل الأمريكية من التوصل إلى كيفية تعاملها مع الجهاز المناعي لتعزيز بقائها.

وخلال الدراسة التي نشرت 20 يونيو الجاري، في دورية المناعة، وأجريت على فئران التجارب، درس الباحثون كيف تتفاعل 3 أنواع من الخلايا المناعية مع العدوى، وهي: "الخلايا المناعية في الطحال، والخلايا الجذعية والضامة، والخلايا B" لتفسير ظاهرة رصدتها دراسات سابقة، وهي أن هناك استجابات متناقضة تحدث تجاه تلك العدوى، حيث تستجيب الخلايا المناعية لها وفي الوقت نفسه تشجع انتشارها.

ووجد الباحثون أنه في منطقة من الطحال-حيث تنتقل عدوى الليستيريا- كانت هناك تفاعلات أو تداخل بين أنواع مختلفة من الخلايا المناعية، فبينما يستجيب نوع خلية واحد لإشارات توصل البكتيريا إلى منطقة من الطحال حيث يمكن تدميرها، تستجيب خلايا أخرى لإشارات إيقاف التدمير.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس بمطروح

منذ حوالي 5 ساعات

المنتخب المصري يستدعي محمد أبوجبل

منذ حوالي 14 ساعة

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

منذ حوالي 19 ساعة

الذهب يحقق أكبر مكاسب منذ 3 أشهر رغم توترات يونيو

ads

الصور

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

image description

اكتشاف أثري جديد وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

ستوديو

أحمد جلال: لماذا اعتذر وردة إذا كان فيديو التحرش مفبرك ؟

هاني حتحوت ينتقد قرار عودة وردة.. ويوجه رسالة لاتحاد الكرة

محمد صبحي يرفض استمراره في "الداخلية" ويبحث عن عرض جديد

أول تعليق من الجهاز الفني للمنتخب على إصابة "جنش"

رياضة

لاعب جنوب إفريقيا: مباراة المغرب فاصلة.. وفرصنا كبيرة فى التأهل

ثنائى الأرجنتين يتفقان على صعوبة موقعة البرازيل

مدرب ناميبيا: مُحبطون بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا

الزمالك يساند جنش بعد إصابته مع منتخب مصر

منوعات

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

4 أيقونات سياحية يمكنك زيارتها فى أوساكا اليابانية

"إيقاظ البصيلات النائمة".. تقنية جديدة لعلاج تساقط الشعر

"بلادنا أمانة".. مبادرة إماراتية لمكافحة المخدرات

إسلام سياسي

الوحدات الكوردية تسلم قيادياً في داعش إلى إيطاليا

الحكم بـ"المؤبد" على أمريكى في جرائم خاصة بـ"الكراهية"

داعش ينشر تفاصيل استهداف قاعدة عسكرية بالفلبين

ألمانيا تعلن دعمها لـ" أفغانستان" ضد حركة طالبان الإرهابية

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

"الترجمة المعمارية".. حلقة نقاشية في بيت المعمار المصري

"ختان الإناث" و"سيناء والتنمية".. ندوات بالحرية للإبداع

"البيئة البدوية وعاداتها التراثية".. بثقافة البحر الأحمر‬

حكاية أحمد سعيد مع الرئيس الليبي: طلبنى القذافي ليسمع صوتي.. والسادات قال لى: أنت حمار

صفحتنا ع الفيس بوك