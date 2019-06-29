4 أيقونات سياحية يمكنك زيارتها فى أوساكا اليابانية

ستسطع أوساكا اليابانية تحت دائرة الضوء الدولية نهاية هذا الأسبوع، مع استضافة المدينة لقمة مجموعة العشرين في الفترة من 28 لـ29 يونيو، وطبقًا لمسؤولين، من المتوقع أن يجذب هذا الحدث أكثر من 30 ألف شخص للمدينة.



وفي هذا السياق، أعدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قائمة لبعض أبرز الأشياء التي يمكن القيام بها في أوساكا حال زيارتها لأول مرة، مشيرة إلى أن كثيرًا من مناطق الجذب السياحي ستغلق أو ستدخل تعديلات على ساعات عملها خلال القمة.



- دوتونبوري

ربما ستود زيارة منطقة دوتونبوري التاريخية التي تعتبر واحدة من أهم المناطق السياحية ذات الشعبية الكبيرة، ويمكنك هناك أن تحظى بمشاهدة بعض من أشهر المعالم، مثل: لافتة "جليكو" المضيئة، إلى جانب المطاعم والحانات وجولات القوارب التي يتم تقديمها هناك.



أيضًا هناك "هوزنجي يوكوتشو"، الذي يعتبر أحد الأزقة الرائعة التي تعج بعشرات المطاعم والحانات، فضلًا عن واحد من أكثر المعابد البوذية احترامًا في أوساكا، كما يمكنك زيارة مسرح شوتشيكوزا، الذي يقدم مجموعة متنوعة من العروض التقليدية والحديثة.



- برج تسوتينكاكو

ممتد لارتفاع 103 أمتار، لا يعتبر برج تسوتينكاكو أطول مباني أوساكا، لكنه قطعة رمزية من تاريخ أوساكا، إذ يمكنك من الاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تمتد لما يتجاوز أفق المدن، بني البرج الأصلي عام 1912، على ارتفاع 64 مترًا، وكان حينها أطول بناء في المنطقة، مما جعله يأتي في مقارنة مع برج إيفل في باريس، لكنه تضرر خلال حريق عام 1943، وتم تفكيكه لاحقًا، أما البرج الحالي فتم تأسيسه عام 1953، ويوجد في المنطقة السفلى منه لافتة "جليكو".



- "مطعم اليابان"

تلقب أوساكا بـ"مطعم الأمة"، وهناك الكثير من المطاعم في المدينة الحاصلة على نجمة ميشلان بسبب الأطعمة اللذيذة التي تقدمها، لذا ربما ستود القيام بجولة للاستمتاع بالوجبات المتنوعة.



- قلعة أوساكا

رمز تاريخي آخر تضمه المدينة هو قلعة أوساكا، التي بنيت في القرن السادس عشر، على يد تويوتومي هيده-يوشي، المحارب القوي خلال فترة سينغوكو. وهي تتكون من 5 طوابق ويحاوطها خنادق ضخمة، وقد أعيد بناؤها عدة مرات بسبب المعارك التي دمرت هيكلها، ومن الداخل، يمكن للزوار الاستمتاع بمتحف يعج بقطع أثرية تسلط الضوء على كل من القلعة وتاريخ أوساكا.