"إيقاظ البصيلات النائمة".. تقنية جديدة لعلاج تساقط الشعر

اكتشف باحثون بجامعة كولومبيا الأمريكية خلايا مجهولة تبقي بصيلات الشعر في وضع النوم والخمول وتعطلها عن العمل، بالرغم من أنها لا تزال موجودة لدى المصابين بالصلع من الذكور والأناث.



ووفق تقرير نشره موقع الجامعة، الإثنين، عن هذا الاكتشاف الذي تم توثيقه نهاية الشهر الماضي، فإن الباحثين عثروا على خلايا مناعية غير معروفة سابقًا أسموها باسم "trichophages"، ووجدوا أنها تنتج مادة تسمى "Oncostatin M" مسؤولة عن إبقاء بصيلات الشعر في حالة نوم.



وخلال الدراسة التي أجريت على فئران التجارب، وجد الفريق البحثي أن استخدام مثبطات "Csf1R" يساعد على منع مستقبلات تلك الخلايا ما يؤدي إلى منع تدفق المادة التي تنتجها ويساعد ذلك على إيقاط البصيلات النائمة وإعادة تشغيل دورة الشعر.



ويستخدم حاليًا لعلاج الصلع أدوية مثل "فيناسترايد"، و"مينوكسيديل"، وهما الدواءان الوحيدان المتوفران حاليًا، ومخصصان للرجال فقط، ويركزان على تفعيل مسار هرمون الذكورة، ولكن الاكتشاف الجديد سيكون مفيدًا للذكور والإناث؛ لأنه يتصرف بشكل مستقل عن تفعيل هذا المسار.



وتقول أنجيلا كريستيانو، الباحث الرئيسي بالدراسة: "الاكتشاف الجديد سيقود إلى استخدام علاج موضعي يمكن من خلاله تفادي الآثار الجانبية لأدوية (فيناسترايد) و(مينوكسيديل)، كما أنه سيكون صالحًا للرجال والنساء".