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منوعات

4 ساعات يوميًا أمام التلفزيون قد تقودك إلى الوفاة

السبت 29/يونيو/2019 - 05:40 ص
4 ساعات يوميا أمام
4 ساعات يوميا أمام التلفزيون قد تقود إلى الوفاة
وكالات
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حذرت دراسة أمريكية حديثة من الجلوس أمام شاشات التلفزيون أكثر من 4 ساعات يوميا، مؤكدة أن ذلك يزيد من فرص الإصابة والوفاة المبكرة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونشرت مجلة جمعية القلب الأمريكية الدراسة الحديثة، التي أجراها باحثون بجامعة سنترال فلوريدا الأمريكية؛ للمقارنة بين آثار الجلوس في الوظائف المكتبية والجلوس لمشاهدة التلفزيون على صحة القلب.

للوصول إلى نتائج الدراسة، راجع الفريق عادات 3 آلاف و592 من البالغين أمام شاشة التلفزيون، وعدد الساعات التي يقضونها جالسين في أعمالهم المكتبية.

وخلال فترة المتابعة التي استمرت أكثر من 8 سنوات، سجل إصابة 129 شخصا من المشاركين بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية، إضافة إلى 205 حالات وفاة.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين كانوا يجلسون لساعات طويلة أثناء الوظائف المكتبية مارسوا أنشطة بدنية معتدلة، وتناولوا نظاما غذائيا أكثر صحة وكان دخلهم المادي أكبر، وأقل معدلا لتدخين السجائر وشرب الكحول مقارنة بمن كانوا يقضون ساعات طويلة أمام التلفاز.

في المقابل، كان من يجلس لساعات طويلة أمام التلفاز يعاني من معدل دخل منخفض ونشاط بدني أقل وتناول طعام غير صحي وشرب كميات كبيرة من الكحول والسجائر، كما كان معدل ضغط الدم لديهم أكثر ارتفاعا.

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