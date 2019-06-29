أمريكا تستبعد حلًا نهائيًا لمشاكل التجارة فى اجتماع ترامب وبينج

قال مستشار بارز لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن‭ ‬استئناف مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل نتيجة للمحادثات التي تعقد السبت بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.



وأبلغ مارك شورت، كبير معاوني بنس، الصحفيين في البيت الأبيض "استئناف المفاوضات سيكون أفضل نتيجة محتملة".



ويجتمع ترامب مع شي في مدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة مجموعة العشرين.



ومحادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم متوقفة، ويهدد ترامب بفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية ما لم تقدم بكين تنازلات.



وأرجأ بنس خطابا حول سجل حقوق الإنسان في الصين ومخاوف بشأن الأمن القومي، كان من المقرر أن يلقيه في 24 من يونيو لتفادي استعداء الصينيين قبل اجتماع ترامب وشي.