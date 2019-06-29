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فن

اختيار الفرنسى دومينيك ماير رئيسًا جديدًا لدار أوبرا سكالا فى ميلانو

السبت 29/يونيو/2019 - 12:02 ص
اختيار الفرنسى دومينيك
اختيار الفرنسى دومينيك ماير رئيسًا جديدًا لدار أوبرا سكالا ف
وكالات
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وقع الاختيار على مدير أوبرا فيينا الحكومي، دومينيك ماير، ليصير مديرا لدار أوبرا ميلانو العالمية والمعروفة باسم "سكالا".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، مساء أمس الجمعة، عن رئيس مدينة ميلانو جوزيبى سالا بعد جلسة لهيئة الإشراف على الأوبرا أن الفرنسي دومينيك ماير سيتولى مهام المنصب الجديد في الدار الشهيرة خلال صيف2021.

وحتى ذلك الحين سيبقى المدير الحالي ألكسندر بيريرا في المنصب؛ إلا أن ماير سينتقل إلى العمل في سكالا منتصف العام المقبل، حسب ما أعلنت الدار أمس الجمعة.

وكان بيريرا تسبب منذ بداية عمله في سكالا عام 2014 في مشاكل عديدة وينتهي عقده مع الأوبرا في فبراير من العام المقبل.

وسعى بيريرا مؤخرا - على سبيل المثال - إلى الحصول على عقد رعاية مثير للجدل من المملكة العربية السعودية، بما يتيح لوزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد العزيز مقعدا في مجلس الإشراف على سكالا؛ إلا أن الصفقة فشلت بعد احتجاجات نظمتها جهات عديدة منها الحكومة المحلية، ما أدى إلى إعادة 1.3 مليون يورو كانت السعودية دفعتها لهذا الغرض.

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