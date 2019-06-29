"بلادنا أمانة".. مبادرة إماراتية لمكافحة المخدرات

أطلق مجلس مكافحة المخدرات بالإمارات مبادرة "بلادنا أمانة"، بتوجيهات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي.



وتهدف المبادرة إلى الوصول لأكبر شريحة من المجتمع من خلال توحيد الجهود بين البرامج الوطنية التوعوية واستخدام الوسائل التقنية الحديثة وكل القنوات الخاصة بالتواصل.



وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات، على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة.



وأشار إلى أنه سيشارك فيها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية التي تقوم بدور فاعل في التوعية بأضرار المخدرات، وعدد من الإدارات الشرطية المتخصصة.



ذلك إلى جانب البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات "سراج" الذي ينفذ الفعاليات والمبادرات في المدارس والجامعات، وبرنامج خليفة للتمكين "أقدر" الذي يُفعّل الدور الإلكتروني للوقاية من المخدرات، وتوحيد الجهود المحلية والدولية لبناء كوادر وطنية واعية محصنة ذاتيًا وقادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.



ونوه "خلفان" بأن هناك العديد من المواضيع التي ستطرح من خلال هذه المبادرة وعبر أسابيع سيتم تخصيصها للوقاية من المخدرات، منها ما يتعلق بدور الأسرة في حماية الأبناء من مشاكل التورط في قضايا إدمان المخدرات.