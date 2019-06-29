السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

منوعات

"بلادنا أمانة".. مبادرة إماراتية لمكافحة المخدرات

السبت 29/يونيو/2019 - 12:00 ص
بلادنا أمانة.. مبادرة
"بلادنا أمانة".. مبادرة إماراتية لمكافحة المخدرات
وكالات
طباعة
أطلق مجلس مكافحة المخدرات بالإمارات مبادرة "بلادنا أمانة"، بتوجيهات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي.

وتهدف المبادرة إلى الوصول لأكبر شريحة من المجتمع من خلال توحيد الجهود بين البرامج الوطنية التوعوية واستخدام الوسائل التقنية الحديثة وكل القنوات الخاصة بالتواصل.

وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات، على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة.

وأشار إلى أنه سيشارك فيها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية التي تقوم بدور فاعل في التوعية بأضرار المخدرات، وعدد من الإدارات الشرطية المتخصصة.

ذلك إلى جانب البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات "سراج" الذي ينفذ الفعاليات والمبادرات في المدارس والجامعات، وبرنامج خليفة للتمكين "أقدر" الذي يُفعّل الدور الإلكتروني للوقاية من المخدرات، وتوحيد الجهود المحلية والدولية لبناء كوادر وطنية واعية محصنة ذاتيًا وقادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

ونوه "خلفان" بأن هناك العديد من المواضيع التي ستطرح من خلال هذه المبادرة وعبر أسابيع سيتم تخصيصها للوقاية من المخدرات، منها ما يتعلق بدور الأسرة في حماية الأبناء من مشاكل التورط في قضايا إدمان المخدرات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

المنتخب المصري يستدعي محمد أبوجبل

منذ حوالي 11 ساعة

نقابة البترول تتفق مع "شلمبرجير" على الأرباح السنوية للعاملين

منذ حوالي 7 ساعات

جنش خارج بطولة أمم أفريقيا.. ويغيب 8 أشهر

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة جنش في معسكر المنتخب ونقله للمستشفى

ads

الصور

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

image description

اكتشاف أثري جديد وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

ستوديو

أحمد جلال: لماذا اعتذر وردة إذا كان فيديو التحرش مفبرك ؟

هاني حتحوت ينتقد قرار عودة وردة.. ويوجه رسالة لاتحاد الكرة

محمد صبحي يرفض استمراره في "الداخلية" ويبحث عن عرض جديد

أول تعليق من الجهاز الفني للمنتخب على إصابة "جنش"

رياضة

لاعب جنوب إفريقيا: مباراة المغرب فاصلة.. وفرصنا كبيرة فى التأهل

ثنائى الأرجنتين يتفقان على صعوبة موقعة البرازيل

مدرب ناميبيا: مُحبطون بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا

الزمالك يساند جنش بعد إصابته مع منتخب مصر

منوعات

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

4 أيقونات سياحية يمكنك زيارتها فى أوساكا اليابانية

"إيقاظ البصيلات النائمة".. تقنية جديدة لعلاج تساقط الشعر

"بلادنا أمانة".. مبادرة إماراتية لمكافحة المخدرات

إسلام سياسي

الوحدات الكوردية تسلم قيادياً في داعش إلى إيطاليا

الحكم بـ"المؤبد" على أمريكى في جرائم خاصة بـ"الكراهية"

داعش ينشر تفاصيل استهداف قاعدة عسكرية بالفلبين

ألمانيا تعلن دعمها لـ" أفغانستان" ضد حركة طالبان الإرهابية

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

"الترجمة المعمارية".. حلقة نقاشية في بيت المعمار المصري

"ختان الإناث" و"سيناء والتنمية".. ندوات بالحرية للإبداع

"البيئة البدوية وعاداتها التراثية".. بثقافة البحر الأحمر‬

حكاية أحمد سعيد مع الرئيس الليبي: طلبنى القذافي ليسمع صوتي.. والسادات قال لى: أنت حمار

صفحتنا ع الفيس بوك