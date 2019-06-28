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اقتصاد

النفط ينهي الأسبوع على مكاسب قبيل محادثات مجموعة العشرين وأوبك

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:52 م
جريدة الدستور
وكالات
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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب قبيل محادثات تجارية بين الرئيسين الأمريكي والصيني وتوقعات بأن منظمة أوبك ومنتجين رئيسيين غير أعضاء بالمنظمة سيمددون اتفاقهم لخفض إمدادات الخام.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر أيلول، وهى الأكثر نشاطا في جلسة اليوم، منخفضة 93 سنتا لتبلغ عند التسوية 64.74 دولار للبرميل. وأغلقت عقود برنت تسليم أغسطس بلا تغيير عند 66.55 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا لتسجل عند التسوية 58.47 دولار للبرميل.

وسجل برنت مكاسب بأكثر من 20 في المئة في النصف الأول من 2019 في حين بلغت مكاسب الخام الأمريكي أكثر من 25 في المئة.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.

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