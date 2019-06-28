جنوب أفريقيا تفوز بصعوبة على ناميبيا في أمم أفريقيا

حافظ منتخب جنوب أفريقيا على آماله في التأهل إلى دور الستة عشر بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بفوزه الصعب على نظيره الناميبي 1 صفر، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية بالبطولة المقامة حاليًا في مصر.



وسجل بونجاني زونجو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الجنوب أفريقي في الدقيقة 68 من المباراة.



ورفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث خلف منتخب كوت ديفوار صاحب نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني بالمجموعة التي يتصدرها المنتخب المغربي برصيد ست نقاط، فيما يتذيل المنتخب الناميبي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.



جدير بالذكر أن منتخبي تونس والجزائر تعادلا اليوم 1-1 ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية المقام في مصر.