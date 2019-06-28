ترامب يلتقي شي جين بينج لإيجاد حل للحرب التجارية بين أمريكا والصين

يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم غد السبت في الوقت الذي يحاول فيه الطرفان إيجاد حل للحرب التجارية المتصاعدة التي تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.



وزادت الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على سلع صينية بقيمة حوالي 250 مليار دولار لتصل إلى 25 بالمئة، ويهدد ترامب بمزيد من الرسوم على سلع أخرى تبلغ قيمتها 325 مليار دولار في حال عدم التوصل لاتفاق.



وأشار إلى أنه يمكن أن يتيح المزيد من الوقت لإجراء مفاوضات قبل البدء في فرض الرسوم الجديدة.



كما أدرجت الولايات المتحدة شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات ضمن القائمة السوداء وتضغط على الحلفاء بما في ذلك الدول الأخرى المشاركة في قمة مجموعة العشرين في أوساكا لمنع الشركة من الدخول على شبكات اتصالات الجيل الخامس بهذه الدول.



وإلى جانب الصين، هناك إمكانية لمصادمات بسبب البيان المشترك النهائي للقمة، إذ تحرص الدول الأوروبية بشكل خاص على وضع صياغة صارمة بشأن انبعاثات الكربون.



كما سيعقد ترامب اجتماعات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اليوم الأخير من القمة.