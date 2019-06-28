المنتخب المصري يستدعي محمد أبوجبل

استدعى الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي سموحة، للانضمام إلى تدريبات الفريق دون المشاركة في مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا.



وتعرض محمود جنش للإصابة في مران المنتخب المصري مساء اليوم الجمعة وخضع لأشعة اثبتت إصابة بقطع في وتر أخيل.



ولن يتمكن أبو جبل من المشاركة في البطولة حيث تمنع اللوائح تبديل أي لاعب بعد خوض المنتخب أول مباراة له في البطولة.



وضمن المنتخب المصري تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين على زيمبابوي 1 صفر وعلى الكونغو 2 صفر.



جدير بالذكر أن منتخبي تونس والجزائر تعادلا اليوم ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية المقام في مصر حاليًا