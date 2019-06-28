العاهل السعودي يهنئ الغزواني لفوزه برئاسة موريتانيا

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، محمد ولد الشيخ محمد الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق وكالة الأنباء السعودية.



وأعرب العاهل السعودي، خلال الاتصال، عن تمنياته للغزواني وللشعب الموريتاني بالمزيد من التقدم والاستقرار.



من جهته، عبر الرئيس الموريتاني الجديد عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



ومساء الأحد الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، فوز المرشح محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.