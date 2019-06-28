مصطفي حجي: نستحق الفوز على كوت ديفوار

أبدي مصطفى حجي المدرب المساعد لمنتخب المغرب لكرة القدم، سعادته بالفوز على كوت ديفوار 1 - صفر اليوم الجمعة في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال حجي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "الأداء كان رائعا جدا ونستحق الفوز بالمباراة، كنا نواجه فريقا جيدا وقدمنا كل ما في وسعنا للفوز".

وعن إمكانية الدفع بلاعبين بدلاء في المباراة الأخيرة أمام جنوب إفريقيا يوم الإثنين المقبل، قال: "كل مباراة تكون فرصة لكل اللاعبين للمشاركة، ولدينا قائمة كبيرة من اللاعبين المميزين، وإذا كنا سنجرى تعديلات على التشكيل فالمدرب هيرفي رينار هو من يمكنه اتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "بإمكاننا الذهاب بعيدا إذا حافظنا على هذا المستوى وتلك الروح الموجودة بين كل اللاعبين والرغبة في الفوز التي ظهرت في أول مباراتين بالبطولة".