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تكنولوجيا

موزيلا تطلق "Firefox Preview" لنظام أندرويد

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:38 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت مؤسسة موزيلا، الجمعة، عن تطبيق جديد لـ"Firefox Preview"، وهو أول معاينة للنسخة المعاد تصميمها من متصفح فايرفوكس لنظام أندرويد.

و تضاعف سرعة هذه النسخة سرعة متصفح فايرفوكس الحالي، وسيصبح تطبيق الجديد هو متصفح فايرفوكس الافتراضي لنظام أندرويد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "تك كرانش" فإن الإصدار الجديد يوفر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، إضافة إلى دعم المجموعات، كما يتميز بميزة الحماية من التتبع الخاصة بمتصفح فايرفوكس، والتي تعمل افتراضيا.
ويعد فايرفوكس بمثابة المتصفح الثاني الأكثر شعبية على أجهزة حواسيب سطح المكتب بعد غوغل كروم، ويمتلك مايقارب 10 في المئة من الحصة السوقية لأجهزة الحواسيب المكتبية.

ونقلت الصحيفة عن مؤسسة موزيلا قولها "لقد أدركنا أن المستخدمين قد طالبوا بتجربة تصفح كاملة للهواتف المحمولة، لكن مع خصوصية وأمان أكثر من أي تطبيق موجود، لذلك قررنا أن نجعل فايرفوكس أكثر شبها بتطبيق فوكس، لكن مع توفير السهولة والراحة المعتادة لمتصفح الهاتف المحمول المتكامل”.

وأضافت "رغم أن جميع متصفحات أندرويد الرئيسية الأخرى اليوم تعتمد على محرك (Blink)، وبالتالي فهي تعكس قرارات جوجل بشأن الأجهزة المحمولة، فإن محرك (GeckoView) من فايرفوكس يضمن لنا نحن ومستخدمينا استقلالنا”.

ويؤدي استخدام (GeckoView) إلى توفير قدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بأنواع ميزات الخصوصية والأمان التي يمكن لفايرفوكس تقديمها لمستخدمي الهواتف المحمولة.

وأكدت موزيلا أن تجربة المستخدم بالنسبة لهذه النسخة المبكرة ستختلف بشكل كبير عن المنتج النهائي.

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