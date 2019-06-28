نبيل درار: التنظيم الدفاعي أحد أهم أسباب تفوقنا على كوت ديفوار

أعرب نبيل درار مدافع منتخب المغرب عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على المنتخب الإيفواري بهدف دون رد اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).



وقال درار - في تصريحات عقب اللقاء - "حققنا فوزا مهما على منتخب قوي وأهم شئ الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث، وضمان التأهل إلى دور الـ 16 بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثالثة أمام جنوب إفريقيا يوم الاثنين المقبل".



وأضاف قائلا "اعتمدنا على التنظيم الدفاعي، وعلى الرغم من ذلك خلقنا عدة فرص بفضل الهجمات المرتدة السريعة التي نجحنا في تنفيذها وهو ما ساعدنا في التفوق على المنتخب الإيفواري وتقديم مباراة كبيرة".