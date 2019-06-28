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اقتصاد

حفارات النفط الأمريكية تتزايد لثاني أسبوع على التوالي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي مع صعود عقود الخام الأمريكي حوالي 12% على مدار الأسبوعين المنقضين على الرغم من خطط لمعظم المنتجين لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.

لكن عدد الحفارات يبقى منخفضا بمقدار 92 حفارا، أو 10%، عن مستواه في بداية العام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت 4 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ 28 من يونيوحزيران ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 793.

وفي نفس الأسبوع من العام الماضي كان هناك 858 حفارا نفطيا قيد التشغيل.

وعلى مدار الشهر انخفض عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة بمقدار 7 حفارات وهو سابع انخفاض شهري على التوالي.

وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات شهرية منذ مايو 2016 عندما هبط عدد الحفارات لـ9 أشهر متتالية.

وعلى مدار الربع الثاني من العام انخفض عدد الحفارات النشطة بمقدار 23 حفارا بعد أن فقد 69 حفارا في الربع الأول.

وجاء تراجع عدد الحفارات، وهو مؤشر أوليّ للإنتاج مستقبلا، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.

وسجل إنتاج النفط الخام الأمريكي في أبريل مستوى قياسيا شهريا متجاوزا 12 مليون برميل يوميا، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الجمعة.

وتتوقع الإدارة أن يرتفع مجمل إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 12.32 مليون برميل يوميا في 2019، من المستوى السنوي القياسي البالغ 10.96 مليون برميل يوميا الذي سجله في 2018.

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