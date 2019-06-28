اضبط ساعتك البيولوجية.. 6 نصائح لتجنب اضطرابات النوم

يعاني كثيرون من الأرق واضطرابات النوم خصوصا مع تغيير روتينك المعتاد، كما يفعل البعض في رمضان، أو تغيير مكان نومك في حالة السفر لإجازة أو عمل.



ونشر موقع Dreams البريطاني مجموعة من النصائح التي تساعدك على ضبط ساعتك البيولوجية والقضاء على اضطرابات النوم للحصول قسط وافٍ وصحي في ليالي إجازتك لتنطلق لما خططت له بنشاط وطاقة متجددة.



وربما تجبرك الظروف المحيطة من درجة حرارة الغرفة ومكان السرير والضجيج وغيرها على النوم بشكل متقطع وتحرمك من الاستمتاع بقسط وافٍ من النوم، لذا تستعرض لك "العين الإخبارية" عددًا من النصائح في التقرير التالي..



1- اختيار مكان الإقامة بعناية

اقرأ مراجعات المستخدمين (Reviews) لخدمات الفندق الذي تقرر الإقامة به، واحرص أن يوفر نظام عزل صوتي مناسبا إن كان يطل على أحد الطرق الرئيسية المزدحمة بالسيارات، واسأل الإدارة عن أوقات خدمة الغرف والتنظيف ونسقها مع مواعيد استيقاظك ونومك.



2- بيئة مناسبة للنوم

النوم في بيئة مختلفة يعني الأرق بسبب أصغر عوامل الإزعاج من ضوء وضوضاء، وسيساعدك بشكل كبير اقتناء سدادات أذنين ووسادات للعينين تمنع العوامل الخارجية من التأثير على نومك، ما يحفز الجسم على الاسترخاء وإنتاج الميلاتونين التي تساعد على النوم، واطلب من الفندق تزويدك بعدد مناسب من الوسائد والأغطية.



وكإضافة أخيرة، اختر أحد تطبيقات الضجيج الأبيض التي تضم مكتبة من الموسيقى الهادئة التي ستجعلك تستسلم للنوم سريعا.

