النوم في الصيف.. 5 نصائح تقهر الكوابيس

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يعاني الكثيرون من أجل أن ينعموا بلحظات ولو قليلة من النوم الهادئ.



ونقلت صحيفة "صن" عن جمعية النوم البريطانية أن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن النوم في غرفة تزيد فيها درجة الحرارة على ١٨ درجة مئوية قد يصيبنا بالكوابيس، وعندما نتعرض لليلة نوم مزعجة، فمن الأرجح أن ندخل مرحلة تسمى "حركة العين السريعة".



وإذا كنت ممن يناضلون للحصول على ليلة نوم هادئة وسط هذا الطقس الحار، فعليك تجربة هذه النصائح الـ٥ كما شرحتها جمعية النوم البريطانية..



1- استخدام القطن أو الملاءات الحريرية

الألياف الطبيعية والقطن والحرير تبقيك هادئًا، ويفضل أيضًا أن تنام في بيجاما من القطن وتستخدم وسائد من الريش، فيجب أن تتخلى عن النايلون تمامًا.



2- ارتداء ملابس خفيفة

يتفق العديد من الخبراء على أن النوم بملابس خفيفة فضفاضة مثالي لمساعدتنا على البقاء في نوم عميق، لأنها تجعلنا في درجة حرارة مثالية، ففي فصل الصيف قد يكون من الصعب تنظيم درجة حرارة غرف نومنا، لذا فإن إزالة طبقات الملابس السميكة من شأنها أن تساعدنا في الحفاظ على البرودة.



3- تجنب تناول الطعام في وقت متأخر

حاول تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل؛ حيث أكدت دراسة أجريت في عام ٢٠١٥ على ٤٠٠ طالب جامعي أن تلك العادة تتسبب في أحلام مزعجة، وذلك لأن تناول الوجبات ليلًا يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي، والذي بدوره يمكن أن يسبب اضطرابات النوم.