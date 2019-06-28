السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

منوعات

النوم في الصيف.. 5 نصائح تقهر الكوابيس

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:30 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يعاني الكثيرون من أجل أن ينعموا بلحظات ولو قليلة من النوم الهادئ.

ونقلت صحيفة "صن" عن جمعية النوم البريطانية أن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن النوم في غرفة تزيد فيها درجة الحرارة على ١٨ درجة مئوية قد يصيبنا بالكوابيس، وعندما نتعرض لليلة نوم مزعجة، فمن الأرجح أن ندخل مرحلة تسمى "حركة العين السريعة".

وإذا كنت ممن يناضلون للحصول على ليلة نوم هادئة وسط هذا الطقس الحار، فعليك تجربة هذه النصائح الـ٥ كما شرحتها جمعية النوم البريطانية..

1- استخدام القطن أو الملاءات الحريرية
الألياف الطبيعية والقطن والحرير تبقيك هادئًا، ويفضل أيضًا أن تنام في بيجاما من القطن وتستخدم وسائد من الريش، فيجب أن تتخلى عن النايلون تمامًا.

2- ارتداء ملابس خفيفة
يتفق العديد من الخبراء على أن النوم بملابس خفيفة فضفاضة مثالي لمساعدتنا على البقاء في نوم عميق، لأنها تجعلنا في درجة حرارة مثالية، ففي فصل الصيف قد يكون من الصعب تنظيم درجة حرارة غرف نومنا، لذا فإن إزالة طبقات الملابس السميكة من شأنها أن تساعدنا في الحفاظ على البرودة.

3- تجنب تناول الطعام في وقت متأخر
حاول تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل؛ حيث أكدت دراسة أجريت في عام ٢٠١٥ على ٤٠٠ طالب جامعي أن تلك العادة تتسبب في أحلام مزعجة، وذلك لأن تناول الوجبات ليلًا يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي، والذي بدوره يمكن أن يسبب اضطرابات النوم.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة جنش في معسكر المنتخب ونقله للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

السيسي يشارك في مأدبة عشاء رئيس الوزراء الياباني على هامش قمة العشرين

ads

الصور

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

image description

اكتشاف أثري جديد وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

ستوديو

روبوت ياباني يقلد نشأت الديهي على الهواء

الديهي ينفرد بأول لقاء مع الروبوت "ليونادرو دافنشي"

جنوب إفريقيا تتقدم على ناميبيا بالهدف الأول (فيديو)

أسامة كمال عن ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم تجمعت فيه قلوب المصريين (فيديو)

رياضة

جنوب أفريقيا تفوز بصعوبة على ناميبيا في أمم أفريقيا

المنتخب المصري يستدعي محمد أبوجبل

مصطفي حجي: نستحق الفوز على كوت ديفوار

نبيل درار: التنظيم الدفاعي أحد أهم أسباب تفوقنا على كوت ديفوار

منوعات

اضبط ساعتك البيولوجية.. 6 نصائح لتجنب اضطرابات النوم

النوم في الصيف.. 5 نصائح تقهر الكوابيس

أمريكية تقتل طفلها بأمر من الشيطان

لا أتحمل الألم.. "رجل الشجرة" يتمنى بتر يده

إسلام سياسي

الوحدات الكوردية تسلم قيادياً في داعش إلى إيطاليا

الحكم بـ"المؤبد" على أمريكى في جرائم خاصة بـ"الكراهية"

داعش ينشر تفاصيل استهداف قاعدة عسكرية بالفلبين

ألمانيا تعلن دعمها لـ" أفغانستان" ضد حركة طالبان الإرهابية

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

"الترجمة المعمارية".. حلقة نقاشية في بيت المعمار المصري

"ختان الإناث" و"سيناء والتنمية".. ندوات بالحرية للإبداع

"البيئة البدوية وعاداتها التراثية".. بثقافة البحر الأحمر‬

حكاية أحمد سعيد مع الرئيس الليبي: طلبنى القذافي ليسمع صوتي.. والسادات قال لى: أنت حمار

صفحتنا ع الفيس بوك