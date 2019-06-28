الجيش الليبي: سنسقط مشروع الإخوان.. وتركيا وقطر تتدخلان لصالح الميليشيات

قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، منذ قليل: "سنسقط مشروع تنظيم الإخوان في ليبيا".



وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي: "هناك تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس، كما أن هناك تدخلا تركيا مباشرا من البحر والجو والبر"، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وأصدر الجيش الليبي أوامر باستهداف السفن التركية الموجودة في المياه الإقليمية.



وحظر الجيش الليبي رحلات الطيران من أي مطار في البلاد إلى تركيا، موضحًا أن أي أهداف تخص تركيا في ليبيا تعتبر أهدافا معادية.



وأعطى الجيش الليبي أوامر بالقبض على الأتراك الموجودين في ليبيا، مؤكدًا أن البلاد تتعرض لغزو تركي.



وأوضح المسماري أن القوات الجوية تشن عمليات قصف مستمرة على مدينة غريان، مطالبا أهالي المنطقة بتقييد الحركة حتى لا يصابون بأي ضرر.



وأعلن الجيش الليبى، اليوم، إسقاط طيارة دون طيار تركية، كانت فى محور طريق المطار بضواحى العاصمة طرابلس.