الإماراتية فاطمة الهاشمي.. فنانة أوبرالية وعازفة متعددة الآلات

من خلال براعة أناملها وشغفها المفعم بالطموح والإرادة، انطلقت الإماراتية فاطمة الهاشمي، منذ كانت في التاسعة من عمرها في رحلة البحث عن ذاتها بين أوتار الآلات الموسيقية ومفاتيحها، متسلحة بمَلكةٍ استثنائية ودأبٍ جامح.

رحلةٌ صقلتها السنوات والتجارب والدراسات في المعاهد والأكاديميات الموسيقية، لتتوّج مشوارها الفنيّ وهي في ريعان شبابها، بوقوفها على أهم المسارح العالمية، عازفة محترفة على أكثر من آلة موسيقية، ومغنية أوبرالية من الطراز الرفيع، ما أهّلها لاكتساب جوائز عدة موسيقية عالمية، منها جائزة التميز كأفضل عازفة إماراتية، والترتيب الرابع خليجيًا في مسابقة "شوبان الخليج الأول" في الكويت، وجائزة العويس في دبي، والعديد من الجوائز الأخرى، إضافة لكونها عضوًا في الأسوشيتيد بورد في المدرسة الملكية للموسيقى في بريطانيا، ورئيس قسم الموسيقى في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.