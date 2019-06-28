الأسهم الأوروبية تحقق أكبر مكاسب نصف سنوية في 20 عامًا

ساعد صعود في الأسهم الألمانية أسهم أوروبا لتحقق أفضل أداء نصف سنوي لها في أكثر من 20 عاما، مع ترقب المستثمرين ما ستسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية الصينية لمعرفة ما إذا كان بمقدور موجة الصعود أن تستمر.



وسجل المؤشر ستوكس، الجمعة، أفضل مكاسب نصف سنوية له منذ 1998، حيث صعد 14.5% بدعم من توقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية ستتخذ المزيد من التيسير النقدي في مواجهة آثار نزاع الرسوم الجمركية.



وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7%، الجمعة، مع تفوق المؤشر داكس الألماني، الحساس للتجارة، على المؤشرات الرئيسية الأخرى بصعوده 1% بدعم من أداء سهم دويتشه بنك أكبر مصرف في ألمانيا.



وصعدت أسهم البنك 3.3% بعد أن اجتاز اختبار متانة سنويا يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



واتسع نطاق مكاسب المؤشر ستوكس الرئيسي، مع صعود القطاعات المنكشفة على توترات التجارة، مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات.