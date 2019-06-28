ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في السوق الأمريكية ارتفاعا طفيفا، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الاستثمارات الأقل مخاطرة مثل الذهب، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل القريب، مع تزايد التوترات الجيوسياسية والغموض الذي يحيط بمستقبل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو اللقاء المنتظر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج غدا السبت على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.



وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الجمعة بمقدار 1.70 دولار أي بنسبة 0.1% إلى 1413.70 دولار للأوقية تسليم آب أغسطس المقبل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات.



وارتفع سعر الذهب بأكثر من 7.7% خلال يونيو الحالي، وهو أفضل أداء شهري للمعدن الأصفر منذ حوالي ثلاث سنوات. كما حقق الذهب مكاسب خلال الأسبوع المنتهي اليوم بنسبة 1%.



وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.047 دولار إلى 15.341 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.0035 دولار إلى 2.7135 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.



يأتي ذلك في الوقت الذي أبقى فيه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" على التهديد بفرض رسوم جديدة على السلع الصينية إذا لم تحقق المحادثات بين البلدين تقدما نحو إنهاء الحرب التجارية بين البلدين.