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عالم

الجيش الليبي يأمر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:19 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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أصدر الجيش الليبي، منذ قليل، أوامر باستهداف السفن التركية الموجودة في المياه الإقليمية.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي: "أصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية"، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وحظر الجيش الليبي رحلات الطيران من أي مطار في البلاد إلى تركيا، موضحًا أن أي أهداف تخص تركيا في ليبيا تعتبر أهدافا معادية.

وأعطى الجيش الليبي أوامر بالقبض على كل الأتراك الموجودين في ليبيا، مؤكدًا أن البلاد تتعرض لغزو تركي.

وأوضح المسماري أن القوات الجوية تشن عمليات قصف مستمرة على مدينة غريان، مطالبا أهالي المنطقة بتقييد الحركة حتى لا يصابوا بأي ضرر.

وأعلن الجيش الليبى، اليوم، إسقاط طيارة دون طيار تركية، كانت فى محور طريق المطار بضواحى العاصمة طرابلس.

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