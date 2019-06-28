حظر رحلات الطيران من ليبيا إلى تركيا

أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، منذ قليل، حظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.



وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن أي أهداف تخص تركيا في ليبيا تعتبر أهدافا معادية، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وأعطى الجيش الليبي أوامر بالقبض على كل الأتراك الموجودين في ليبيا، مؤكدًا أن البلاد تتعرض لغزو تركي.



وأوضح المسماري أن القوات الجوية تشن عمليات قصف مستمرة على مدينة غريان، مطالبا أهالي المنطقة بتقييد الحركة حتى لا يصابون بأي ضرر.



وأعلن الجيش الليبى، اليوم، إسقاط طيارة دون طيار تركية، كانت فى محور طريق المطار بضواحى العاصمة طرابلس.



من جانبها، أكدت غرفة عمليات الجيش الليبى تقدم القوات فى محور "عين زارة" بضواحى طرابلس، مشيرةً إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات المسلحة.