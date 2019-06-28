الجيش الليبي يأمر بالقبض على جميع الأتراك في بلاده

أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، منذ قليل، أوامر بالقبض على كل الأتراك الموجودين في ليبيا.



وأكد، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن ليبيا تتعرض لغزو تركي، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن القوات الجوية تشن عمليات قصف مستمرة على مدينة غريان، مطالبا أهالي المنطقة بتقييد الحركة حتى لا يصابون بأي ضرر.



وأعلن الجيش الوطنى الليبى، اليوم، إسقاط طيارة دون طيار تركية، كانت فى محور طريق المطار بضواحى العاصمة طرابلس.



من جانبها، أكدت غرفة عمليات الجيش الليبى تقدم القوات فى محور "عين زارة" بضواحى طرابلس، مشيرةً إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات المسلحة.