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رياضة

الأرجنتين يهزم فنزويلا ويواجه البرازيل في قمة كوبا أمريكا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:12 م
جريدة الدستور
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تحسن أداء الأرجنتين بشكل كبير خلال انتصاره 2-صفر على فنزويلا في دور الثمانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم الجمعة ليضرب موعدا مع البرازيل صاحب الضيافة في مواجهة مثيرة.

وسجل المهاجم لاوتارو مارتينيز للمباراة الثانية على التوالي ووضع الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة العاشرة بضربة كعب محولا تسديدة سيرجيو أجويرو إلى الشباك.

واضطر الأرجنتين للصمود أمام هجمات فنزويلا المتلاحقة في الشوط الثاني وتصدى الحارس فرانكو أرماني لفرصة خطيرة من رونالد هرنانديز كاد يدرك منها التعادل.

وضاعف البديل جيوفاني لو سيلسو التقدم في الوقت المناسب من متابعة لتسديدة أجويرو التي ارتدت من الحارس ويلكمار فارينيز في الدقيقة 74.

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