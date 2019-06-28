أمريكا تهزم فرنسا بثنائية رابينو وتصعد لقبل نهائي كأس العالم

سجلت ميجان رابينو هدفين لتقود الولايات المتحدة حاملة اللقب للفوز 2-1 على فرنسا صاحبة الضيافة في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم للسيدات اليوم الجمعة لتضرب موعدا في قبل النهائي أمام إنجلترا.



افتتحت رابينو التسجيل في الدقيقة الخامسة من ركلة حرة من جهة اليسار.



وبعد الاستراحة تماسك المنتخب الأمريكي أمام ضغط منافسه الفرنسي قبل أن تضاعف رابينو (33 عاما) الغلة في الدقيقة 65 بانهاء رائع لهجمة بعد تمريرة عرضية منخفضة من جهة اليمين عبر توبين هيث.



وعادت فرنسا للمباراة بهدف سجلته ويندي رينار من ضربة رأس في الدقيقة 81. ومع مؤازرة 45 الف متفرج لصاحبة الضيافة ضغطت فرنسا لادراك التعادل لكن الولايات المتحدة تماسكت لتبلغ قبل النهائي.