أمريكا تهزم فرنسا وتتأهل للمربع الذهبي بمونديال السيدات

تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم للسيدات لكرة القدم، بفوزه على نظيره الفرنسي مستضيف البطولة 2 1، اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الثمانية للمسابقة.



وتقدم المنتخب الأمريكي في الدقيقة الخامسة عن طريق ميجان رابينوي، قبل أن تضيف اللاعبة ذاتها الهدف الثاني في الدقيقة 65.



وفي الدقيقة 81 سجلت المدافعة ويندي رينارد هدف تقليص الفارق لمنتخب فرنسا.



وسيواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإنجليزي،يوم الثلاثاء المقبل، في الدور قبل النهائي للبطولة، حيث تأهل الأخير بعد فوزه أمس على النرويج 3 صفر.



وكان المنتخب الأمريكي تغلب على نظيره الإسباني 2 1 في دور الستة عشر،فيما تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره البرازيلي في ذات الدور بنفس النتيجة.