أبل تعين مهندس المعالجات من ARM

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة أبل الأمريكية تعاقدت مع مهندس المعالجات مايك فيليبو من شركة ARM للمعالجات أجهزة الكمبيوتر.



وذكرت أبل أنها تريد أن تطور من أداء معالجات أجهزة ماك المستقبلية في سبيل تصدر سوق الأجهزة الذكية ومنافسة الأجهزة المنافسة.



وأشار الموقع إلى أن أبل قامت بجلب المهندس مايك فيليبو بديلا للمصمم السابق جيرارد ويليامز لتحديث معالجات أجهزة ماك.



وستسعى أبل للمنافسة بقوة في سوق أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة بجانب سوق هواتف آيفون وأجهزة آيباد.



وتهدف أبل ضمن خطتها المستقبلية إلى الاعتماد على نفسها فيما يخص مكونات الأجهزة الذكية، ومن المتوقع أن تضم أبل عدة موظفين بارزين من شركات أخرى في الفترة المقبلة.