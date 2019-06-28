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منوعات

ديروتا.. تل السحر والتاريخ والفنون في أحضان إيطاليا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:34 م
جريدة الدستور
وكالات
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على قمة تل يبعد 15 كيلومترا عن مقاطعة بيروجيا، تقع ديروتا أو Deruta، وهي واحدة من أجمل المدن الإيطالية وأكثرها شهرة في فنون الخزف.

المدينة التي تحتفظ بين أحضانها على شواهد من القرن السادس عشر بدأت منذ ذلك العصر في صناعة الخزف الفنية، لتصبح لاحقا مركزا لتصنيع فن الماجوليكا الخزفي، وتصدير السيراميك إلى جميع أنحاء العالم، بحسب موقع "siviaggia" الإيطالي.
في إقليم أومبريا حيث تقع المدينة، ظهر سيراميك ديروتا الذي استخدم في تزيين الأرضيات والمباني والمعالم التاريخية، مثل كنيسة سان فرانشيسكو San Francesco، وحتى الآن تحتفظ المدينة بمدارس تعليم هذا الفن مثل معهد الدولة للفنون "ألبينولو مانيني" وكلية روماني رانييري للفنون الخزفية.

اسم ديروتا مشتق من "diruta" بمعنى المدمرة، من "diruo" باللاتينية، ويرجع تأسيس المدينة إلى البيروجيون الذين فروا من حريق بيروجيا عام 40 قبل الميلاد خلال الحرب الأهلية قبل أن يستقروا على تل ديروتا الذي كان يحمل اسم "بيروجيا القديمة".

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