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عالم

أمريكا تتسلم دفعة جديدة من محركات صواريخ الفضاء الروسية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:33 م
جريدة الدستور
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أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن الولايات المتحدة تسلمت دفعة جديدة من محركات صواريخ الفضاء الروسية الصنع.

وقالت شركة "إنيرغوماش" المصنعة لتلك المحركات في بيان حول الموضوع "إن الولايات المتحدة تسلمت في الـ 25 من يونيو الجاري 3 محركات جديدة لصواريخ الفضاء من نوع (إر دي-180)، كان قد جرى الاتفاق على تسليمها مسبقا".

وأوضح البيان أن الصواريخ الفضائية الأمريكية من نوع "أطلس-3" و"أطلس-5" والتي تعتمد على المحركات الروسية قد استخدمت للقيام بـ 85 مهمة فضائية منذ العام 1999، وأن الولايات المتحدة تسلمت 116 محركا من نوع "إر دي-180" و"إر دي-181"حتى اليوم.

وتتابع روسيا تصدير محركات "إر دي-180" إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن صفقة عقدت بين الجانبين عام 1997 بلغت قيمتها مليار دولار، وتنص على تزويد أمريكا بـ 101 محركا من هذا النوع.

ومن المعلوم أن الكونغرس الأمريكي أصدر بسبب توتر العلاقات بين روسيا وأمريكا سنة 2014 قرارا يمنع استخدام محركات الصواريخ الروسية في الولايات المتحدة بعد عام 2019، ولكنه سمح فيما بعد لشركة United Launch Alliance الأمريكية التي تصنع صواريخ "أطلس-5" أن تستورد 20 محركا من طراز "إر دي-180" من " إنيرغوماش" الروسية.

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