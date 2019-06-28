بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة مع ترقب المستثمرين اجتماع ترامب وشي

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الجمعة وسجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز500 أفضل أداء لشهر يونيو حزيران منذ عامي 1938 و1955 على الترتيب، بينما يترقب المستثمرون اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، قد يضع نهاية لحرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 73.38 نقطة، أو 0.28%، إلى 26599.96 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.84 نقطة، أو 0.58 بالمئة، ليغلق عند 2941.76 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 38.49 نقطة، أو 0.48%، إلى 8006.24 نقطة.



وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسارة مع هبوط داو جونز 0.49% وستاندرد آند بورز 0.33 % وناسداك 0.32 %.



لكنها سجلت مكاسب على مدار الشهر مع صعود ناسداك 7.42 %وداو جونز 7.18 بالمئة وستاندرد آند بورز 6.87 %.



كما تنهي الربع الثاني من العام على مكاسب مع ارتفاع ستاندرآند بورز 3.77% وناسداك 3.58 بالمئة وداو جونز 2.58%.



وسجل المؤشر داو جونز أكبر مكاسب من حيث النسبة المئوية لشهر يونيو منذ عام 1938، في حين سجل ستاندرد آند بورز أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية منذ عام 1955.



وسجل ستاندرد آند بورز أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية للنصف الأول من العام منذ 1997.