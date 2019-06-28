مدرب كوت ديفوار: زاها سيشارك في اللقاء المقبل أمام نامبييا

قال إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إن فريقه ارتكب بعض الأخطاء خلال مباراة اليوم أمام منتخب المغرب، مؤكدا أنه لابد من معالجة السلبيات وتدارك الأخطاء في المباراة المقبلة أمام المنتخب الناميبي وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث؛ للتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).



وخسر المنتخب الإيفواري في مباراة اليوم أمام المنتخب المغربي بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة بالبطولة القارية؛ ليتوقف رصيد منتخب "الأفيال" عند ثلاث نقاط.



وأضاف كمارا - خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة - " ويلفرد زاها سيشارك في اللقاء المقبل أمام ناميبيا، هو لاعب مميز ونحتاجه في كل مباراة".. وتابع "في البطولات الكبرى لا يوجد مكان للأخطاء أو فقدان التركيز في أي لحظة.. نمتلك لاعبين مميزين، لذلك لا يجب خسارة الكرة في أماكن خطيرة، وأعتقد أنهم سوف يتعلمون من أخطائهم".



واختتم كمارا تصريحاته قائلا "بطولة إفريقيا مختلفة عن أي بطولة أخرى، فهي أقوى مما نظن أو أعتقدنا، لذلك لابد من تدارك كل الأخطاء".



