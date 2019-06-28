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اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعتزم ضخ 40 مليار دولار استثمارات في أفريقيا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال رانييري ساباتوتشي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأفريقي، إن الاتحاد يعتزم ضخ استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في القارة بمجرد الإعلان الرسمي عن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأضاف ساباتوتشي خلال كلمة في ختام أعمال المنتدى التجاري الإقليمي الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن المفوضية الأوروبية تدعم الاتفاقية بالكامل، وتتوقع أن تخلق الاستثمارات المقترحة ما لا يقل عن 10 ملايين وظيفة في القارة.

وقال إن اتفاقية التجارة الحرة بأفريقيا تعد بإمكانات هائلة حيث سينبثق عنها أكبر سوق مشترك متكامل في العالم.

لكنه شدد على ضرورة استقرار المنطقة حتى تستفيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي.

يذكر أن المنتدى التجاري الإقليمي ناقش قضايا الاقتصاد في منطقة القرن الأفريقي، وركز على تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، وسيتم الإعلان عنها رسميا في الـ8 من يوليو المقبل في نيامي عاصمة النيجر.

وشارك في المنتدى مسؤولون سياسيون وأكاديميون وأفراد من منظمات المجتمع المدني وسفراء ودبلوماسيون وغيرهم من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة.

وعقد المنتدى تحت شعار "تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا الحرة: تحطيم الحواجز الجغرافية واللوجستية والتنظيمية أمام التجارة والاستثمار في القرن الأفريقي بالتركيز على الصناعة الدوائية".

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