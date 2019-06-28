جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة تربوية ونفسية بحاجر خزام

فى ختام أسبوع التنمية الشاملة بقرية حاجر خزام بقوص، جنوب محافظة قنا، والذى يأتي ضمن التكليفات الرئاسية للجامعات لتكون حاضنة مجتمعية لمحيطها، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا، أنهى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالجامعة فعاليات أسبوع الأنشطة المختلفة التى تم تنفيذها على أرض القرية خدمة لمواطنيها وإعلاءً لقيم المواطنة والانتماء.



وصرح الدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، أن قرية حاجر خزام استقبلت في اليوم الأخير لأسبوع التنمية الشاملة، قافلة تربويه ونفسيه بواسطة فريق من كلية التربية بالجامعة وقد تم خلال القافلة تقديم ثلاث محاضرات تربوية توعوية، الأولى عن المؤشرات الدالة على الإعافة والتدخل المبكر " وقدمتها الدكتور هالة خير سنارى استاذ الصحة النفسية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والثانيه بعنوان "التوافق الزواجى" وقدمها الدكتور عبدالناصر أحمد خليل مدرس أصول التربية، والمحاضرة الثالثة بعنوان " إدارة الوقت " وقدمها الدكتور حسن تهامى عبداللاه مدرس المناهج وطرق التدريس.

