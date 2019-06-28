الاثنين المقبل.. إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بموريتانيا

أعلن المجلس الدستوري الموريتاني، أنه سوف يعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت الماضي، يوم الاثنين المقبل.



وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، سيدى محم ولد محمد قد قدم اليوم الأحد الماضي التهنئة إلى المرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني الفائز بالانتخابات الرئاسية الموريتانية.

