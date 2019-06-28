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اقتصاد

الجفاف يكبح نمو الاقتصاد الكيني في الربع الأول من 2019

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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تباطأ النمو الاقتصادي في كينيا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بسبب طقس جاف كبح إنتاج القطاع الزراعي.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات الكينية، الجمعة، إن الاقتصاد نما بنسبة 5.6% على أساس سنوي مقارنة مع 6.5% في الربع الأول من العام الماضي.

وأضاف أن قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري، الذي يساهم بنحو ثلث الناتج المحلي، نما بنسبة 5.3% مقارنة مع 7.5% في الربع الأول من 2018.

وتباطأ نمو قطاع الصناعات التحويلية إلى 3.2% من 3.8%.

وكينيا أحد أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا لكن أداءها كثيرا ما يعرقله الجفاف.

ودفعت أحداث عنف بعد انتخابات رئاسية في ديسمبر 2007 ونزاعات أعقبت انتخابات تالية بعض المستثمرين لتقليص استثماراتهم.

وساهم الفشل في تحقيق المستويات المستهدفة للدخل وتزايد الدين العام وأنفاق غير خاضع للسيطرة في إثارة قلق المستثمرين في الأعوام القليلة الماضية.

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