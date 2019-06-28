حل أزمات مياه الري بالتعاون مع النواب

التقى المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، منهم اللواء رشدي همام عن دائرة جرجا سوهاج، وبعض المزارعين لبحث طلباتهم الخاصة بتوفير مياه الري اللازمة للأراضى خلال فترة أقصى الاحتياجات، وحل مشاكل عدم وصولها إلى النهايات، وتوفير التصرفات المائية اللازمة للموسم الصيفي الحالي.



وقال المهندس "السعدى" لـ"الدستور"، إنه تم استعراض الإجراءات اللازمة لتوفير المياه للأراضى، ووضع الحلول المناسبة لأية مشكلات أو عوائق تتسبب فى عدم وصول المياه إلى مختلف الأراضى الزراعية، والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لحسم أية شكاوى.



وأوضح، أنه تم مناقشة آليات تلبية احتياجات المزارعين خلال موسم أقصى الاحتياجات وزراعة الأرز حاليا، وتحديد أهم المشاكل ورفع الطوارئ والتصدي لأية أزمات تتعلق بتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية والعمل على حسمها من خلال أجهزة الوزارة المختلفة.