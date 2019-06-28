"المؤتمر" يبدأ استعداداته لانتخابات البرلمان المقبل من الشرقية

اجتمعت قيادات الأمانة المركزية بحزب المؤتمر، ظهر اليوم الجمعة، بأمانات محافظة الشرقية بقيادة النائب السابق رفعت بيومي، أمين عام المحافظة، وبحضور قيادات المحافظة والمراكز واتحاد المرأة والشباب، لمناقشة خطة عمل الحزب للانتشار في الشارع.



وتطرق الاجتماع إلى توضيح الطرق التي يجب اتباعها لرفع الواقع، مع وضع حلول بديلة للمشكلات التي تواجه المواطنين.



كما شهد الاجتماع أيضا، مناقشة خطة عمل اتحاد الشباب والاستعداد لانتخابات البرلمان المقبل، بناء على توجيهات الريان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب.



الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور كل من أحمد خالد ممدوح، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، والدكتور محمد حسب الله، الأمين العام المساعد للمحليات، وأحمد محمود عبدالعزيز أمين التنظيم، ومصطفى عثمان مساعد أمين التنظيم.