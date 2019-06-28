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مصر

غدًا.. الرئيس السيسى يجتمع مع نظيره الروسي في طوكيو

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين
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يبحث الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدًا السبت، التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعميق علاقات الشراكة مع روسيا الاتحادية وذلك على هامش مشاركته في قمة العشرين بمدينة أوساكا في اليابان.

ويأتي ذلك في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فضلا عن عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، فضلًا عن مشروع محطة الضبعة النووية، والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

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