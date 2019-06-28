مصادر فلسطينية: إسرائيل هددت بالحرب حال عدم توقف إطلاق البالونات الحارقة

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي وجه رسالة قوية لحركة حماس الفلسطينية عبر الوسطاء، لوقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة المحاصر، خلال المحادثات التي تمت بشأن عودة تفاهمات التهدئة.



وأضافت المصادر أن تل أبيب وجهت رسالة مفادها "إذا لم تتوقف إطلاق البالونات، فإن قطاع غزة يخاطر بحرب، وسنستأنف القتال"، حسبما بثت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".



وأمهل الاحتلال الإسرائيلي، حركة حماس الفلسطينية، 24 ساعة لتنفيذ تفاهمات التهدئة، وإيقاف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة المحاصر، تجاه مستوطنات الغلاف، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وجاء قرار الاحتلال بعد إعلانه، اليوم الجمعة، إعادة ضخ الوقود إلى محطة الكهرباء بالقطاع المحاصر، وكذلك توسيع مساحة الصيد في بحر غزة لمسافة 15 ميلا بحريا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق ما جاء في بنود التهدئة التي تم التوصل إليها، مساء الخميس، بعد جهود قوية من قبل مصر والأمم المتحدة.



ويطلق الفلسطينيون البالونات الحارقة ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.