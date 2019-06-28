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مصر

رئيس "تخطيط الري" تلتقي ممثل بنك التعمير الألماني لبحث التعاون المشترك

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:14 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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التقت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، ممثل بنك التعمير الألماني (kfw) لمناقشة مشروعات الوزارة الممولة من البنك، وبحث آليات التعاون الحالي والمستقبلي.

تم استعراض المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن آليات التطوير الممولة من البنك والخطط المستقبلية لمشروعات استخدام الري الحديث فى الأراضي، خاصة فى غرب الدلتا، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات الإدارة المتكاملة وتطوير الري فى مساحة 50 ألف فدان، وإحلال وتجديد عدد من محطات الري والصرف.

وتستهدف المشروعات المنفذة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، واستخدام الطاقة المتجددة في مشروعات الموارد المائية وتحديث أساليب الري، كما يتم تمويل تغطية عدد من الترع فى المناطق السكنية بعدة محافظات لمواجهة التلوث البيئى والتعديات عليها، مع تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات وأعلى معايير للجودة.

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