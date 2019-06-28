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رياضة

مدرب المغرب: سعيد بالفوز على كوت ديفوار.. وهدفنا التتويج بلقب البطولة الإفريقية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:13 م
هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
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أعرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب "أسود الأطلس" اليوم الجمعة على منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وقال رينارد- خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة- "كنا نعرف أن منتخب كوت ديفوار سيكون خصما قويا، وتحسنّا بشكل كبير عن المباراة الأولى نظرا لقوة منافس اليوم".

وأضاف "علينا أن نشاهد منتخب جنوب إفريقيا اليوم في مباراته أمام ناميبيا، لقد لعبوا بشكل جيد أمام كوت ديفوار.. نحاول تجنب ارتكاب الأخطاء في الجولة الأخيرة للمجموعة يوم الإثنين المقبل، وعلينا أن نتعافى بسرعة، لنفوز ونستمر في الصدارة".. وتابع "الكل شاهد منتخب المغرب اليوم، لدينا العديد من اللاعبين المميزين، وإن فقدنا لاعبين أو أكثر فلن يغير من الأمر أي شيء، بالطبع لن يكون سهلا، ونحن بصدد إدارة أي أزمة، وهي أمور تعلمتها على مدار الزمن".

وأوضح قائلا "أنا محظوظ، أتيت إلى إفريقيا في عام 2008، بالطبع نحن نعمل ولكن المهم أن تقابل في عملك الأشخاص الذين يستطيعون تقديم المساعدة لك، فوزت مع كمارا مدرب كوت ديفوار الحالي بلقب كأس الأمم الإفريقية 2015، علينا التركيز على المنافسة الحالية للوصول إلى الهدف وهو تحقيق البطولة مع المغرب".

واختتم رينارد تصريحاته قائلا "في نسخة 2017 لعبنا في نصف النهائي أمام مصر وخسرنا بهدف دون رد، وأتمنى الذهاب إلى أبعد مكان في البطولة الحالية، وأعتقد أنه يحب علينا الحفاظ على الحالة الذهنية للاعبين، ولا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، بطولة إفريقيا قوية للغاية ونتمنى أن نذهب فيها بعيدا".

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